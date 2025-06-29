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Маск в очередной раз пошел против Трампа: миллиардер заявил о безумии президента США

Миллиардер считает, что принятие этого закона приведет к потере миллионов рабочих мест в США и будет иметь серьезные стратегические последствия для государства

29 июня 2025, 08:10 comments1644
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Клименко Елена

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск жестко раскритиковал налоговую инициативу Дональда Трампа, заявив, что ее реализация может нанести серьезный удар по экономике США, сообщает The Guardian.

Маск в очередной раз пошел против Трампа: миллиардер заявил о безумии президента США

Илон Маск. Фото: Reuters

Маск выступил против нового проекта закона о налогах и государственных расходах, который сейчас активно рассматривается в Сенате.

По словам предпринимателя, этот законопроект способен уничтожить миллионы рабочих мест по всей стране, создать угрозу стратегическим интересам США и отбросить экономику назад, поддерживая устаревшие отрасли в ущерб современным высокотехнологичным инновациям.

Более того, Маск предупредил, что принятие документа станет роковой ошибкой для Республиканской партии, которую он назвал "политическим самоубийством".

Это уже не первый резкий выпад Маска в адрес Трампа – ранее он публично назвал версию законопроекта от Палаты представителей "постыдной и неприемлемой". Такая публичная критика лишь обострила конфликт между двумя влиятельными фигурами американского политического ландшафта.

Несмотря на недавние попытки Илона Маска возобновить контакт с Трампом, его новые публичные заявления усложнили позиции республиканцев, стремящихся принять закон к символической дате — 4 июля.

Разрыв отношений между Маском и Трампом стал очевидным еще 5 июня, когда стало известно, что Маск больше не является советником президента. Это ознаменовало конец одного из наиболее обсуждаемых политических союзов последних лет в США.

Как уже писал портал "Комментарии", министерство иностранных дел России якобы получило запрос на предоставление убежища от американского миллиардера Илона Маска. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.



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