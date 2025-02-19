Маск вслед за Трампом требует выборов в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Вслед за президентом США Дональдом Трампом с критикой в адрес президента Владимира Зеленского и требованием немедленных выборов в Украине выступил американский президент, соратник американского президента Илон Маск.
Маск раскритиковал Зеленского. Фото из открытых источников
Соответствующий комментарий миллиардер Маск оставил в сообщении в сети Х о том, что в США выборы проводились во время Гражданской войны 1861-65 годов и Второй Мировой войны 1939-45 годов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская делегация, которая ездила в Саудовскую Аравию на первые с начала войны полноформатные переговоры с США, получила поручение от Владимира Путина проявлять "максимально дружелюбную и в чем-то даже комплиментарную настройку к своим американским визави и лично к президенту". "Делегации было поручено ехать не ругаться, а договариваться в известной степени", — сказал российский дипломат.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп 19 февраля набросился с критикой и оскорблениями на президента Украины Владимира Зеленского. Портал "Комментарии" сообщает, что американский президент обозвал украинского коллегу "диктатором без выборов" и пригрозил, что тот может потерять страну. "Он отказывается проводить выборы, имеет очень низкую поддержку в украинских опросах, и единственное, в чем он хорошо разбирается, — как играть на Байдене как на скрипке. Диктатор без выборов Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — грозит Трамп.
Новости