Маск высказался о «бессмысленной» войне в Украине: что предлагает

Американский миллиардер, глава Департамента правительственной эффективности Илон Маск осудил войну России против Украины. При этом он подверг критике тех, кто, якобы, ее поощряет.

Илон Маск

В частности, бизнесмен заявил, что не может относиться с уважением к людям, которые якобы поощряют продолжение войны в Украине.

По его словам, на фронте гибнут военные "без какой-либо стратегии". При этом Маск добавил, что война в Украине жестока, впрочем она все же выглядит, как "бессмысленная и бесчеловечная". Именно поэтому он согласился с президентом США Дональдом Трампом, намеревающимся прекратить боевые действия в Украине.

"Президент Трамп прав: пора покончить с этим кровопролитием. Нас должны волновать солдаты, которые ежедневно умирают в окопах в Украине и России. Они вынуждены убивать друг друга, не понимая причин и сроков этой войны. Пора сказать — достаточно", — заявил Маск.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американский президент Дональд Трамп заявил, что ему "не нравятся" бомбардировки Украины. Как подчеркнул глава США, именно поэтому американцы продолжают говорить с Россией, чтобы она прекратила агрессию. При этом Трамп признал, что пока дипломатический путь не имеет успеха, ведь бомбардировки продолжаются и еженедельно убивают тысячи мирных людей. При этом Трамп в очередной раз заявил, что будь он президентом, то войны в Украине не было бы.

Также "Комментарии" рассказывали, что есть угроза того, что Трамп заставит Украину заключить мир на условиях Путина. Впрочем, эксперты отмечает, что такой шаг будет иметь ряд угроз для Украины, которая может потерять свою государственность.



