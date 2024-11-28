Маск задал вопрос Вашингтону: "Сколько еще должны умереть?"

Американский миллиардер Илон Маск выразил свое недовольство политикой Белого дома, который, по его словам, оказывает давление на Украину с целью мобилизации 18-летних юношей.

Илон Маск

В своем последнем сообщении в социальной сети X, Маск поставил под сомнение необходимость таких мер, риторически спрашивая: "Сколько еще [людей] должны умереть?".

Илон Маск, которого вновь избранный президент США Дональд Трамп назначил на должность руководителя Департамента эффективности государственного управления, давно известен своими прямолинейными и часто провокационными высказываниями в социальных сетях.

Ранее "Комментарии" писали, что новоизбранному президенту Дональду Трампу нужно "продать" идею победы Украины, убедив его в выгодности и важности этого решения для США, об этом в эфире 24 канала сказал политолог и аналитик Центра масштабирования технологических решений Максим Несвитайлов.

Читайте на портале "Комментарии" — Илон Маск отреагировал на сообщение, что президент США Джо Байден просит у Конгресса выделить 24 млрд долларов на новую помощь Украине в войне против России. Миллиардер заявил , что такое решение "не нормальное".

К тому же, Илон Маск, известный предприниматель и глава компании SpaceX, в своем аккаунте в соцсети X высказался об одном из самых дорогих американских военных проектов – истребителе F-35. По его словам, эти самолеты – пережиток прошлого, и им на смену должны прийти беспилотные системы.