Маск заявил, что Зеленский уничтожил себя

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Лиля Воробьева
Американский миллиардер Илон Маск выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский уничтожил свою репутацию после спора с Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля.
Илон Маск (фото из открытых источников)
Об этом Маск написал в соцсети Х
Его комментарий был ответом на заявление американского конгрессмена-республиканца Томаса Масси, подвергшего сомнению политическое будущее Зеленского:
В ответ Илон Маск написал: "Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп выгнал Зеленского По данным немецкого издания Bild, в Белом доме произошел конфликт между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который завершился тем, что Трамп отдал приказ Зеленскому покинуть помещение. Как отмечают источники, спор возник при обсуждении вопросов безопасности и возможных компромиссов со стороны Украины. Выразив недовольство позицией украинского лидера, Трамп прервал встречу и попросил Зеленского покинуть кабинет.
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