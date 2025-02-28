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Маск заявил, что Зеленский уничтожил себя

Зеленский уничтожил себя в глазах народа США, заявил МАск.

28 февраля 2025, 21:17
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Автор:
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Лиля Воробьева

Американский миллиардер Илон Маск выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский уничтожил свою репутацию после спора с Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля.

Маск заявил, что Зеленский уничтожил себя

Илон Маск (фото из открытых источников)

Об этом Маск написал в соцсети Х

Его комментарий был ответом на заявление американского конгрессмена-республиканца Томаса Масси, подвергшего сомнению политическое будущее Зеленского:

"Это конец президентства Зеленского? Он прицепил свою телегу к Байдену и глубинному государству. Они проиграли, и теперь он, похоже, не очень хорошо разыгрывает свои карты", — заявил он.

В ответ Илон Маск написал: "Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп выгнал Зеленского По данным немецкого издания Bild, в Белом доме произошел конфликт между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который завершился тем, что Трамп отдал приказ Зеленскому покинуть помещение. Как отмечают источники, спор возник при обсуждении вопросов безопасности и возможных компромиссов со стороны Украины. Выразив недовольство позицией украинского лидера, Трамп прервал встречу и попросил Зеленского покинуть кабинет.

"Беспрецедентный спор заканчивается самым плохим из возможных результатов: Трамп выгоняет Зеленского, досрочно завершает встречу и продолжает унижать его на своей платформе Truth Social. Он говорит украинскому президенту: "Он может вернуться, когда будет готов к миру", — говорится в сообщении СМИ.

В результате этого запланированная совместная пресс-конференция не состоялась, а визит Зеленского в Вашингтон завершился раньше запланированного.



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Источник: https://x.com/elonmusk/status/1895537389436833967
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