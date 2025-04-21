Илон Маск, который возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE), вероятно, покинет свой пост в администрации Дональда Трампа уже в мае, когда завершится его статус специального госслужащего. Причина – усталость от "неэтичных и враждебных" выпадов со стороны политически левых сил. Однако сам Маск считает, что его уход не повлияет на достижение DOGE, поскольку многие его подчиненные уже работают в разных структурах федеральных властей. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на инсайдерские источники.

Илон Маск. Фото: Reuters

"DOGE достиг результатов, которых раньше не было в правительственных реформах — это безоговорочный факт", — заявил один из высокопоставленных чиновников Белого дома.

При этом он добавил, что инициатива Маска стала образцом быстрого обновления устаревшей бюрократической машины.

Вместе с тем, издание отмечает, что попытка Маска внедрить новые управленческие подходы встретила сопротивление. В частности, когда он разослал государственным служащим письмо с просьбой указать "пять задач, которые вы выполнили на этой неделе", многие сотрудники просто проигнорировали запрос, несмотря на его угрозы увольнением за невыполнение.

Во время совещания высших должностных лиц Управления персонала США (OPM) было отмечено, что такая инициатива носит добровольный характер, а отказ ее выполнить не может считаться основанием для дисциплинарных мер.

Кроме того, в руководстве OPM подчеркнули, что агентство не намерено вмешиваться в рассылки DOGE или предпринимать какие-либо действия по отправленным отчетам. На фоне возможного ухода Маска из правительства и снижения его влияния ситуация все больше выходит из-под контроля — политика взаимодействия с DOGE в разных ведомствах стала противоречивой и непоследовательной, а сотрудники все чаще игнорируют его запросы.

Портал "Комментарии" писал, что кремлевский диктатор Владимир Путин сделал комплимент американскому миллиардеру Илону Маску, как пионеру космоса, выступая перед студентами одного из московских вузов.