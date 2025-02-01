Маска назвали самым большим политическим донором США: сколько бизнесмен потратил на выборы

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Кречмаровская Наталия
Бизнесмен Илон Маск потратил не менее 288 миллионов долларов, чтобы помочь избрать президента Дональда Трампа и других кандидатов от Республиканской партии. Такую информацию, ссылаясь на результаты анализа новых документов Федеральной избирательной комиссии, публикует Washington Post.
Фото из открытых источников
По данным издания, потрясающие политические расходы Маска в 2024 году и степень его влияния на Трампа, а также рычаги федерального правительства способствовали трансформации для самого богатого человека в мире, который до того, как в прошлом году попасть в ближайшее окружение Трампа, лишь поверхностно занимался политикой.
Издание напомнило, что после выборов тогдашний избранный президент Трамп назначил Маска возглавить новый Департамент эффективности правительства, которому он поручил сократить федеральные расходы.
Напомним, что американский бизнесмен Илон Маск, как писал портал "Комментарии", пожаловался на принадлежащие ему алгоритмы социальной сети X, которые предлагают ему нацистские приветствия.
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