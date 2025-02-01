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Маска назвали самым большим политическим донором США: сколько бизнесмен потратил на выборы

В США подсчитали расходы Маска на выборы в 2024 году

сегодня, 11:15
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Кречмаровская Наталия

Бизнесмен Илон Маск потратил не менее 288 миллионов долларов, чтобы помочь избрать президента Дональда Трампа и других кандидатов от Республиканской партии. Такую информацию, ссылаясь на результаты анализа новых документов Федеральной избирательной комиссии, публикует Washington Post.

Маска назвали самым большим политическим донором США: сколько бизнесмен потратил на выборы

Фото из открытых источников

“Пятничные документы FEC закрепляют статус Маска как крупнейшего политического донора последнего президентского цикла в тот момент, когда он аккумулировал чрезвычайное количество власти как член ближайшего окружения Трампа. Он также является движущей силой попыток сократить численность федеральной рабочей силы. Маск помогает разработать противоречивое предложение по сотням тысяч карьерных государственных служащих”, — пишет издание.

По данным издания, потрясающие политические расходы Маска в 2024 году и степень его влияния на Трампа, а также рычаги федерального правительства способствовали трансформации для самого богатого человека в мире, который до того, как в прошлом году попасть в ближайшее окружение Трампа, лишь поверхностно занимался политикой.

Издание напомнило, что после выборов тогдашний избранный президент Трамп назначил Маска возглавить новый Департамент эффективности правительства, которому он поручил сократить федеральные расходы.

"Определенная роль может дать Маску возможность влиять на политику и решения по расходам, непосредственно влияющим на его компании, такие как Tesla и SpaceX", — пишет издание.

Напомним, что американский бизнесмен Илон Маск, как писал портал "Комментарии", пожаловался на принадлежащие ему алгоритмы социальной сети X, которые предлагают ему нацистские приветствия.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/politics/2025/01/31/elon-musk-trump-donor-2024-election/
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