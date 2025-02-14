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Маска обвинили в присвоении 80 млн долларов: детали скандала

Громкий скандал вокруг Маска произошел в Нью-Йорке

сегодня, 16:59
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Ткачик Олеся

Городской контролер Нью-Йорка Брэд Ландер обвинил американского миллиардера Илона Маска в незаконном присвоении 80 миллионов долларов, сообщает Independent.

Маска обвинили в присвоении 80 млн долларов: детали скандала

Илон Маск

В частности, по словам Ландера, эти средства, одобренные Конгрессом США для финансирования мегаполиса, исчезли с банковского счета города. Речь идет о выплате от Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, полученной Нью-Йорком на прошлой неделе в качестве компенсации за расходы, связанные с размещением мигрантов.

Чиновник назвал ситуацию "грабежом" и заявил, что Маск не имел никаких законных полномочий по изъятию федеральных средств, принадлежащих жителям Нью-Йорка. Он подчеркнул, что эти деньги были предусмотрены для покрытия расходов, которые город уже понес и оплатил федеральному правительству.

При этом известно, что Илон Маск, чье состояние Bloomberg оценивает в 399 миллиардов долларов, возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE), созданный 20 января 2025 года. Одним из первых решений этого ведомства стало изъятие из обращения монет номиналом в 1 цент, которые использовались в США более 230 лет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что миллиардер Илон Маск, ныне возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE) США, не должен подавать публичную декларацию о своем финансовом положении. В Белом доме говорят, что бизнесмен представит конфиденциальный отчет. В настоящее время Маск, чьи компании имеют государственные контракты на миллиарды долларов, занимается демонтажом многих составляющих федерального правительства в рамках деятельности DOGE. Газета New York Times, которая первой сообщила об этом, пишет, что Маск недавно прошел обучение по этике.




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Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/elon-musk-doge-new-york-fema-b2697262.html
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