Маска обвинили в регулярном употреблении вот этих наркотиков

В 2024 году Илон Маск, известный предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX, оказался в центре внимания из-за сообщений о якобы злоупотреблении наркотическими веществами. Согласно информации, обнародованной The Wall Street Journal, Маск регулярно употреблял кетамин, экстази, ЛСД, кокаин и псилоцибиновые грибы. Причем он якобы делал это часто во время частных вечеринок, где гости подписывали соглашения о неразглашении или сдавали свои телефоны.

Илон Маск

Источники, близкие к Маске, утверждают, что его употребление наркотиков постоянно, особенно потребление кетамина. Отмечается, что сам Маск заявляет, что имеет рецепт кетамина для лечения депрессии. Однако сообщается, что он употреблял кетамин часто, иногда ежедневно, и сочетал его с другими психотропными веществами.

"Употребление наркотиков Маском выходило далеко за пределы случайного использования. Он говорил людям, что принимает так много кетамина, сильного анестетика, что это влияет на мочевой пузырь — известный эффект хронического употребления", — говорится в материале.

По данным издания, Маск также принимал экстази и психоделические грибы. Он путешествовал с коробкой для лекарств, в которой было около 20 таблеток, в том числе стимулятор аддерал.

Эти обвинения вызвали беспокойство среди руководства Tesla и SpaceX. Некоторые члены совета директоров вроде бы выразили обеспокоенность по поводу влияния поведения Маска на компании. В частности, сообщается, что бывшая директор Tesla Линда Джонсон Райс решила не переизбираться в совет директоров из-за беспокойства по поводу Маска и его пристрастия к наркотикам.

В ответ на эти обвинения адвокат Маска, Алекс Спиро, заявил, что его клиент регулярно проходит тесты на наркотики в SpaceX и никогда не проваливал ни одного из них. Сам Маск также отметил, что после инцидента с курением марихуаны в подкасте Джо Рогана в 2018 году он согласился на трехлетнее случайное тестирование на наркотики по требованию NASA, и ни разу не были обнаружены даже следы наркотиков или алкоголя.

Несмотря на эти заверения, сообщения об употреблении наркотиков Маском продолжают вызывать беспокойство среди руководства его компаний и общественности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Маск уходит из администрации Трампа.



