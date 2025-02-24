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Ткачик Олеся
Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф заявил, что так называемое "стамбульское соглашение" может стать "ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией".
Дональд Трамп
Как считает эксперт по безопасности Михаил Самусь, именно это заявление сбрасывает "маски" из США и четко указывает, что именно предусматривает так называемый мирный план американского президента Дональда Трампа для Украины.
Впрочем, по его словам, исторический опыт Украины указывает на то, что никогда не нужно прогибаться под так называемые "великие страны", потому что потеряем и достоинство, и независимость, и будущее.
Вместе с тем, политолог, военный Кирилл Сазонов в Телеграмме подчеркнул, что нет никаких "стамбульских соглашений", поскольку они предусматривают договоренности с обеих сторон.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дональд Трамп заявляет о том, что он намерен установить мир в Украине. Впрочем, он четко дает понять, что ему не нравится власть в Украине, а именно Владимир Зеленский, потому что он с ним не может договориться, в том числе по редкоземельным металлам. Именно это соглашение отказался подписывать Зеленский как невыгодное для Украины. А требуя от Украины выборов, США и РФ демонстрируют, что не считают Украину самостоятельным и независимым государством.
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