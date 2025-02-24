Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф заявил, что так называемое "стамбульское соглашение" может стать "ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией".

Дональд Трамп

Как считает эксперт по безопасности Михаил Самусь, именно это заявление сбрасывает "маски" из США и четко указывает, что именно предусматривает так называемый мирный план американского президента Дональда Трампа для Украины.

"Так называемый "мирный план Трампа" – это капитуляция Украины на московских условиях. Нас ожидает очень тяжелое время, когда две так называемые "большие ядерные страны" будут ломать Украину. И, судя по всему, в ход будет пущен грязный шантаж, давление и запугивание", — отметил эксперт.

Впрочем, по его словам, исторический опыт Украины указывает на то, что никогда не нужно прогибаться под так называемые "великие страны", потому что потеряем и достоинство, и независимость, и будущее.

"На самом деле сейчас сложилась уникальная историческая ситуация, когда нас поддерживает Европа (и не только) в противостоянии с США и РФ", — отметил эксперт.

Вместе с тем, политолог, военный Кирилл Сазонов в Телеграмме подчеркнул, что нет никаких "стамбульских соглашений", поскольку они предусматривают договоренности с обеих сторон.

"А когда Москва предлагала ультиматум, а их послали подальше, это не соглашения. Это кацапы, которых послали их с их ультиматумом", — отметил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дональд Трамп заявляет о том, что он намерен установить мир в Украине. Впрочем, он четко дает понять, что ему не нравится власть в Украине, а именно Владимир Зеленский, потому что он с ним не может договориться, в том числе по редкоземельным металлам. Именно это соглашение отказался подписывать Зеленский как невыгодное для Украины. А требуя от Украины выборов, США и РФ демонстрируют, что не считают Украину самостоятельным и независимым государством.



