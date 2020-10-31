Масштабное крушение поезда с нефтепродуктами в США: идет эвакуация населения

В Соединенных штатах Америки произошло крушение грузового поезда, который перевозил нефтепродукты. Кадры масштабной аварии попали в сеть.

Известно, что поезд сошел с рельсов в штате Техас на юге США. Состав насчитывал 25 вагонов, содержащих нефтепродукты.

В результате аварии округ Оранж обесточен. По информации местных СМИ, правоохранители оцепили территорию крушения, создав запретную зону протяженностью в одну милю. Из-за опасности возгорания пролитых нефтепродуктов организована эвакуация местного населения в количестве приблизительно 600 человек. О количестве пострадавших и погибших на данный момент не сообщается. Также пока неизвестны причины крушения поезда.









Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на окраине Кривого Рога с рельсов сошли 14 вагонов. К счастью, люди не пострадали, однако поезд и рельсы оказались повреждены. В полиции открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".

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