Масштабное крушение поезда с нефтепродуктами в США: идет эвакуация населения

Язык
BTC/USD
13778.50
ETH/USD
388.61
LTC/USD
55.34
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Дмитрий Симоненко
В Соединенных штатах Америки произошло крушение грузового поезда, который перевозил нефтепродукты. Кадры масштабной аварии попали в сеть.
Известно,
что поезд сошел с рельсов в штате Техас на юге США. Состав насчитывал 25 вагонов, содержащих
нефтепродукты.
В результате аварии округ Оранж обесточен. По информации местных СМИ, правоохранители оцепили территорию крушения, создав запретную зону протяженностью в одну милю. Из-за опасности возгорания пролитых нефтепродуктов организована эвакуация местного населения в количестве приблизительно 600 человек. О количестве пострадавших и погибших на данный момент не сообщается. Также пока неизвестны причины крушения поезда.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на окраине Кривого Рога с рельсов сошли 14 вагонов. К счастью, люди не пострадали, однако поезд и рельсы оказались повреждены. В полиции открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости