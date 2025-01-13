Масштабные пожары в Калифорнии могли быть следствием запуска фейерверков на Новый год, - WP

Масштабные пожары охватили пригород Лос-Анджелеса, и вероятной причиной их возникновения стали фейерверки, запущенные местными жителями в новогоднюю ночь.

Пожар в Калифорнии. Фото: CNN

Согласно информации издания, анализ фотографий, видео, спутниковых снимков и радиопереговоров, а также свидетельства местных жителей свидетельствуют о том, что огонь в Палисейдс вспыхнул в районе, где всего шесть дней назад было ликвидировано предварительное возгорание.

Правоохранители провели проверку территории и опросили местных жителей, ища доказательства, которые могли бы указать причину пожара.

Изучение собранных материалов указывает на то, что новое возгорание началось в том же месте, где произошел предварительный пожар.

По словам официальных лиц, расследованием инцидента занимается Федеральное бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам. , что это часть активного расследования, и они не будут комментировать ситуацию, пока оно продолжается.

Однако СМИ сообщили, что дым начался в районе хребта Темескаль в горах Санта-Моники, где возник предварительный пожар, который местные жители считают следствием фейерверков.

The Post определила место воспламенения, используя спутниковые снимки с фальшивыми цветами, что позволяет отслеживать изменения в растительном покрове.

Ранее "Комментарии" писали, что 150 спасателей ГСЧС подготовлены для отправки в США для помощи в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии, где бурлит возгорание, один из самых масштабных в истории штата. Об этом накануне в своем вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.