В ночь на 25 мая Россия совершила масштабную атаку на территорию Украины, в результате которой зафиксированы жертвы и пострадавшие. В то же время, президент США Дональд Трамп никоим образом не прокомментировал события.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Британское издание The Guardian объяснило, почему попытки главы Белого дома завершить войну России против Украины все больше выглядят неудачными. Его прежняя уверенность в способности урегулировать любой военный конфликт постепенно теряет почву.

В публикации напомнили, что прямые переговоры между Украиной и Россией, впервые состоявшиеся в марте 2022 года, не принесли результатов. Они не смогли обеспечить прекращение боевых действий.

Вместо того чтобы ослабить позиции российского президента Владимира Путина, Трамп фактически предоставил ему новые возможности, отказавшись оказывать на него давление, отмечает издание. Президент США планировал достичь договоренности с лидером Кремля, но эта стратегия потерпела крах.

После прошедшего в понедельник недавнего двухчасового телефонного разговора между Трампом и Путиным стало очевидно, что российский президент не намерен завершать войну. Путин отдал приказ создать "буферную зону безопасности" вдоль восточной границы Украины, а атаки по гражданской инфраструктуре продолжаются.

Также в статье говорится, что украинские и российские предприятия продолжают массовое производство новейших беспилотников. Конфликт принимает новые формы, поскольку РФ активно применяет ложные цели и специальные системы для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны. В то же время ВСУ наносят удары по базам и заводам, где производится вражеская техника.

В издании напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский также подчеркивал: молчание Трампа фактически подталкивает Путина к новым действиям. Журналисты предположили, что таким образом президент США может демонстрировать готовность дистанцироваться от мирного урегулирования.

Авторы материала отмечают, что если Трамп уже устранился, это ставит перед Киевом новые вызовы — в частности, смогут ли США и дальше обеспечивать необходимую военную помощь, и, что не менее важно, сумеет ли Европа компенсировать образовавшуюся вакуум дипломатической и оборонной поддержки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Келлог отреагировал на массированный удар РФ по Украине и обратился к кафирам. Спецпредставитель президента США Кит Келлог отреагировал на массированный ракетный удар России по Украине, в частности, по столице — Киеву. В своем заявлении он подчеркнул, что подобные действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

В сообщении, опубликованном в социальной сети X (Twitter), он призвал российские войска прекратить насилие и немедленно остановить обстрелы. По его словам, атаки на мирное население Украины позорны и должны быть немедленно прекращены.