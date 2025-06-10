Массовые беспорядки в Лос-Анджелесе: Пентагон принял решение

После нескольких дней протестов в Лос-Анджелесе, начавшихся из-за задержания мигрантов, федеральные власти решили задействовать дополнительные силы Национальной гвардии. Однако местные власти обеспокоены эскалацией ситуации и считают это "экспериментом" Трампа.

Полицейские во время протеста в центре Лос-Анджелеса. Фото: REUTERS/David Swanson

Пентагон объявил о мобилизации еще 2000 военнослужащих Национальной гвардии, которые должны поддержать деятельность иммиграционной и таможенной службы (ICE) на фоне массовых протестов в Лос-Анджелесе. Президент Дональд Трамп принял это решение после нескольких дней уличных акций, которые начались в ответ на задержание десятков мигрантов.

"По указанию президента Министерство обороны мобилизует дополнительные 2000 военнослужащих Нацгвардии... для поддержки ICE и обеспечения безопасности персонала федеральных правоохранительных органов", — сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Кроме того, накануне Северное командование США сообщило о развертывании около 700 морских пехотинцев в городе. Их задачей является защита федеральной собственности и обеспечение безопасности сотрудников ICE.

Решение Трампа ввести войска в город вызвало критику со стороны местных чиновников. Мер Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что ее город "используется как эксперимент" федерального правительства. По ее словам, усиление военного присутствия не решит проблему, а лишь провоцирует новую волну эскалации. Кроме того, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о подаче в суд на решение Трампа ввести войска нацгвардии, указав, что президент превысил полномочия.

Волна возмущения в США началась после задержания десятков мигрантов в Лос-Анджелесе сотрудниками иммиграционной и таможенной службы. В течение четырех дней тысячи протестующих выходили на улицы, выражая несогласие. Протесты в некоторых местах переросли в стычки с полицией и превратились в массовые беспорядки с поджогами автомобилей и грабежом магазинов. В ответ полиция применила слезоточивый газ и светошумные гранаты.

По данным The New York Times, с начала протестов арестовано по меньшей мере 150 человек. Среди задержанных оказались как участники акций, так и отдельные журналисты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на массовых беспорядках в Лос-Анджелесе был замечен флаг СССР.

Также "Комментарии" писали, что губернатор Калифорнии назвал одного виновного в масштабных беспорядках в Лос-Анджелесе.