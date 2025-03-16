Массовые протесты против политики Трампа: "Янки гоу хоум"

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Недилько Ксения
Сотни жителей Гренландии вышли на улицы в субботу, чтобы протестовать против заявленных целей президента США Дональда Трампа взять под контроль их остров.
Протестующие в Гренландии собираются перед консульством США с плакатами типа «Мы не продаемся!». Фото: REUTERS
Видеозаписи показали, как толпы собрались в столице Нууку, размахивая флагом Гренландии и держа плакаты с такими сообщениями, как "Уважайте суверенитет Гренландии", "Мы не продаемся" и "Заставьте Америку уйти" — это игра слов на лозунг кампании Трампа "Сделаем Америку снова великой". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Deutsche Welle.
Митинги также проходили в других городах острова.
Йенс-Фредерик Нильсен, лидер правоцентристской партии Demokratatit, победившей на парламентских выборах на этой неделе, вместе с уходящим в отставку премьер-министром Муте Б. Эгеде, возглавлял протестующих в консульство США на окраине Нуука.
Беседуя с гренландской газетой Sermitsiaq в субботу, Эгеде назвал подход президента США "полностью неприемлемым".
За последние несколько месяцев Трамп неоднократно выражал свою заинтересованность во взятии под контроль Гренландии.
Президент США снова поднял эту идею в четверг во время встречи с главой НАТО Марком Рютте в Белом доме.
На вопрос журналиста о возможной аннексии Трамп сказал: "Я думаю, что это произойдет".
Далее он сказал, что эта территория имеет фундаментальное значение для национальной безопасности США, подчеркнув, что у США уже есть военные базы.
Стратегически важный арктический остров является домом только для 57 000 жителей и является самоуправляющейся территорией Дании.
Законодатели Гренландии резко выступили против планов Трампа сделать остров частью США.
В пятницу лидеры пяти партий в парламенте Гренландии выступили с общим заявлением, в котором отвергли комментарии Трампа.
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