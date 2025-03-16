Массовые протесты против политики Трампа: "Янки гоу хоум"

Сотни жителей Гренландии вышли на улицы в субботу, чтобы протестовать против заявленных целей президента США Дональда Трампа взять под контроль их остров.

Протестующие в Гренландии собираются перед консульством США с плакатами типа «Мы не продаемся!». Фото: REUTERS

Видеозаписи показали, как толпы собрались в столице Нууку, размахивая флагом Гренландии и держа плакаты с такими сообщениями, как "Уважайте суверенитет Гренландии", "Мы не продаемся" и "Заставьте Америку уйти" — это игра слов на лозунг кампании Трампа "Сделаем Америку снова великой". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Deutsche Welle.

Митинги также проходили в других городах острова.

Йенс-Фредерик Нильсен, лидер правоцентристской партии Demokratatit, победившей на парламентских выборах на этой неделе, вместе с уходящим в отставку премьер-министром Муте Б. Эгеде, возглавлял протестующих в консульство США на окраине Нуука.

"Мы хотим быть самими собой, и наша автономия и свобода никогда не будут предметом дебатов", — сказал Нильсен Датской радиовещательной корпорации во время митинга.

"Нет никакого шанса, что я буду говорить с Трампом о том, чтобы Гренландия стала частью США. Гренландия будет Гренландией", – сказал он.

Беседуя с гренландской газетой Sermitsiaq в субботу, Эгеде назвал подход президента США "полностью неприемлемым".

Что Трамп сказал о Гренландии?

За последние несколько месяцев Трамп неоднократно выражал свою заинтересованность во взятии под контроль Гренландии.

Президент США снова поднял эту идею в четверг во время встречи с главой НАТО Марком Рютте в Белом доме.

На вопрос журналиста о возможной аннексии Трамп сказал: "Я думаю, что это произойдет".

Далее он сказал, что эта территория имеет фундаментальное значение для национальной безопасности США, подчеркнув, что у США уже есть военные базы.

Стратегически важный арктический остров является домом только для 57 000 жителей и является самоуправляющейся территорией Дании.

Каков был ответ Гренландии?

Законодатели Гренландии резко выступили против планов Трампа сделать остров частью США.

В пятницу лидеры пяти партий в парламенте Гренландии выступили с общим заявлением, в котором отвергли комментарии Трампа.

"Мы — все главы партий — не можем принять неоднократные заявления об аннексии и контроле над Гренландией", — сказали они. "Мы, как главы партии, считаем такое поведение неприемлемым для друзей и союзников в оборонном альянсе".