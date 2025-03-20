Майнинг крипты и не только: стало известно, почему Трамп заинтересовался Запорожской АЭС

Пресс-секретарь Белого дома США Кэролайн Ливитт рассказала, что Дональд Трамп предположил, что если США будут владеть украинскими электростанциями и АЭС, это может быть лучшей защитой для них. Вероятно, речь идет о Запорожской АЭС, отметил политолог Владимир Фесенко.

Майнить крипту

По его словам, некоторое время назад в украинском бизнесе и политике было популярно выражение о том, что нужно быть и "в теме, и в доле". И правда в том, говорит политолог, что Трамп является таким персонажем, который хочет быть и "в теме и в доле". Если ему предлагают какую-нибудь переговорную тему, то он сразу начинает искать там свою "долю". При этом эксперт добавил, что не нужно предлагать Трампу "палец", потому что он откусит всю руку по локоть.

Фесенко рассказал, что Трамп мог узнать об украинской электростанции и АЭС и увидеть в них свою выгоду от украинского нардепа, увидевшего себя "великим переговорщиком". Именно он искал выходы на Джулиане, чтобы через него выйти на Трампа и Илона Маска.

"Поскольку этот депутат разбирается и в бизнесе, то он придумал гениальную схему. Он решил предложить Трампу и Илону Маску идею совместного владения Запорожской АЭС, чтобы ее вернуть Украине, а дальше использовать ее в американских и украинских интересах для майнинга криптовалют или как мощный энергетический хаб для искусственного интеллекта. Похоже, идея до Трампа все же дошла", — предположил Фесенко.

При этом он не исключил, что кремлевский диктатор Владимир Путин может предложить Трампу тоже, как поступил с редкоземельными металлами.

"Мой большой совет разным бизнес-политическим деятелям (что провластным, что оппозиционным): не предлагайте Трампу никаких креативных бизнес-политических идей. Вы их потом увидите в таком виде, что не догадаетесь, что это ваша идея. И вместо пользы для себя и страны, и вы и мы получим потенциальную проблему", – подчеркнул Фесенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Запорожской АЭС сложилась угрожающая ситуация.



