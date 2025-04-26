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McDonald's таки возвращается в РФ: компания пошла на решительный шаг

В марте 2022 года компания прекратила работу на рынке РФ, Белоруссии и Казахстана.

сегодня, 18:25
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Клименко Елена

Американская компания McDonald's подала запрос в российский Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс" в РФ. Об этом сообщает российское издание "Медуза" со ссылкой на официальные документы.

McDonald's таки возвращается в РФ: компания пошла на решительный шаг

Фото: из открытых источников

По данным источников, McDonald's направила заявку еще в декабре 2024 года, однако только сейчас она была официально принята к рассмотрению.

В документах отмечено, что компания хочет зарегистрировать бренд для производства и продаж фастфуда, напитков, оказания ресторанных услуг, а также доставки еды на территории России.

В пресс-службе McDonald's подтвердили подачу заявки, но объяснили, что единственная цель этого шага — защита бренда от несанкционированного использования.

"Мы подали заявку на обновление прав на торговые марки, чтобы не допустить, чтобы наш бренд использовали посторонние лица или компании в России", — заявили в компании.

Представители McDonald's добавили, что регулярно обновляют права на свои ТМ в разных странах, даже там, где бизнес больше не ведется.

Напомним, сеть McDonald's официально прекратила деятельность в России 14 марта 2022 после начала полномасштабной войны против Украины. А уже 16 мая того же года компания объявила о полном уходе с российского рынка. По информации СМИ, эта операция обошлась McDonald's более чем в миллиард долларов.

На фоне российской агрессии McDonald's полностью свернул деятельность в Казахстане и Беларуси. В последний выход компании даже вызвал публичную "благодарность" от диктатора Александра Лукашенко, назвавшего это "божьим даром".

"Комментарии" уже писали, что McDonald's оказался в центре серьезного скандала после расследования, которое обнаружило, что чешская мафия продала более десяти человек в Великобританию, где их заставляли работать в ресторанах сети и на пищевой фабрике.



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