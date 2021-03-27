Медик из США сделал серьезное заявление по поводу происхождения COVID-19

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Мокрик Анастасия
Медик Роберт Редфилд, являющийся бывшим
директором Центров США по контролю и профилактике заболеваний в интервью заявил
о месте происхождения коронавируса. Об этом информирует CNN.
Медик из США назвал китайскую лабораторию местом происхождения коронавируса - фото: из открытых источников
Так, доктор Редфилд отметил, что
считает китайскую лабораторию института вирусологии в Ухани местом
происхождения ковида. По его словам, нередко респираторные патогены, над которыми работали в
лаборатории, заражали лабораторных работников.
Уханьский институт вирусологии — единственное учреждение в Китае, которому
разрешено работать с наиболее опасными известными патогенами, и он расположен
менее чем в девяти милях от влажного рынка, где, по словам исследователей,
вероятно, произошел вирус.
"Я придерживаюсь той точки зрения, что наиболее вероятной этиологией этой
патологии в Ухане была лаборатория. Другие этому не верят. Отлично. Наука в
конечном итоге это выяснит", — подчеркнул Роберт Редфилд.
Также доктор в своем интервью сделал предположение, что распространение COVID-19
началось примерно в начале осени 2019 года. А по словам китайских официальных
лиц, вирус COVID-19 был впервые обнаружен в Ухане в декабре 2019 года.
В версию, что вирус передался человеку от летучей мыши, Роберт абсолютно не верит. Несмотря на все сказанное, у Редфилда нет ни одного доказательства его теории. В ВОЗ на такое заявление ответили коротко и просто, отметив, что, то, что говорит медик, маловероятно.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Степанов рассказал, сколько доз вакцины от COVID-19 ждет Украина, а также о том что коронавирус у детей становится более агрессивным.
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