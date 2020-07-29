Медведь в США спрятался от жары в детском бассейне - ВИДЕО

Фото: Facebook/Regina Keller

В США медведь уснул в детском бассейне частного дома во время сильного зноя. Вероятнее всего, медведь пытался спрятаться от жары и бассейн во дворе показался ему самым подходящим местом для этого сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел в американском штате Вирджиния. Большой черный медведь пробрался в частный двор одного из домов, залез в детский бассейн, чтобы искупаться. Животное некоторое время плескалось в воде, а после уснуло.

Женщина по имени Реджина Келлер засняла, как на ее заднем дворе в бассейне купается медведь. Она в этот момент поливала цветы, так как на улице было очень жарко. Медведь пробыл в бассейне около часа, затем проснулся и ушел.

“Нам определенно нужен бассейн побольше!” – отметила Реджина.

Никто из жильцов дома не пострадал.

Ранее "Комментарии" рассказывали, о том, что в Минздраве призвали украинцев во время жары полностью отказаться от алкогольных напитков. Употребление алкоголя во время зноя увеличивает нагрузку на сердце и обезвоживает организм. К тому же алкогольные напитки воздействует на функционал почек, стимулируя выводить воду из организма, что может быть опасно.

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