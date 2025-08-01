Медведев доигрался: Трамп подготовил две атомные подводные лодки

Несколько дней бывший президент России Дмитрий Медведев публикует резкие высказывания о Соединенных Штатах Америки и президенте Дональда Трампа.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Американский президент сообщил, как отреагировал на угрозы.

"Основываясь на крайне провокационных заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас является заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации, я приказал разместить две атомные подлодки в соответствующих регионах, на всякий случай, если эти глупые и провокационные заявления будут чем-то большим, чем просто так", — рассказал Трамп.

Президент США отметил, что слова очень важны и часто могут привести к непредсказуемым последствиям. И выразил надежду, что это не будет одним из таких случаев.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своей социальной сети рассказал о потерях Украины и России в войне с начала 2025 года.

"Мне только сообщили, что почти 20 000 российских солдат погибли в этом месяце в этой бессмысленной войне с Украиной. Россия потеряла 112 500 солдат с начала года. Это много ненужных СМЕРТЕЙ! Однако Украина также сильно пострадала. С 1 января 2025 года они потеряли около 8 000 солдат, и это число не включает их пропавших без вести”, — написал Дональд Трамп.

Президент Соединенных Штатов Америки также напомнил о потерях Украины гражданских лиц — но в меньшем количестве из-за того, что российские ракеты падают на Киев и другие украинские населенные пункты.



