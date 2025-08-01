Медведев доигрался: Трамп подготовил две атомные подводные лодки

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Кречмаровская Наталия
Несколько дней бывший президент России Дмитрий Медведев публикует резкие высказывания о Соединенных Штатах Америки и президенте Дональда Трампа.
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
Американский президент сообщил, как отреагировал на угрозы.
Президент США отметил, что слова очень важны и часто могут привести к непредсказуемым последствиям. И выразил надежду, что это не будет одним из таких случаев.
Напомним: портал "Комментарии" писал , что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своей социальной сети рассказал о потерях Украины и России в войне с начала 2025 года.
"Мне только сообщили, что почти 20 000 российских солдат погибли в этом месяце в этой бессмысленной войне с Украиной. Россия потеряла 112 500 солдат с начала года. Это много ненужных СМЕРТЕЙ! Однако Украина также сильно пострадала. С 1 января 2025 года они потеряли около 8 000 солдат, и это число не включает их пропавших без вести”, — написал Дональд Трамп.
Президент Соединенных Штатов Америки также напомнил о потерях Украины гражданских лиц — но в меньшем количестве из-за того, что российские ракеты падают на Киев и другие украинские населенные пункты.