Меган Маркл предлагает предоставлять женщинам оплачиваемый декрет в США

Меган Маркл, фото из Twitter

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, поделилась, почему выступает за то, чтобы граждане получали оплачиваемый отпуск и рассказала о своей борьбе за гендерное равенство в Штатах. Об этом пишет CNN Business.



Во время DealBook Online Summit герцогиня отметила, что оплачиваемый отпуск — это только гуманитарный вопрос. Маркл ведет переговоры с членами Конгресса относительно оплачиваемых отпусков, которые должны признать национальным правом.



Меган подчеркнула, что оплачиваемые семейные отпуска "это не только о маме". Отпуска позволят людям проводить время с семьей, лучше отдыхать для новых свершений.



Члены британской королевской семьи традиционно оставались нейтральными в вопросах политических, Однако Меган Маркл выступает с предложениями по законодательным изменениям.

На мероприятии Маркл подчеркнула, что Соединенные Штаты — единственная богатая страна в мире, не предлагающая оплачиваемый декретный отпуск в национальном масштабе. Мнение Маркл является одним из многих в борьбе с гендерным дисбалансом власти на рабочем месте.

Как сообщал портал "Комментарии", родственник Меган Маркл предсказал ей развод. Брат Меган говорит, что она очень изменилась в браке и убеждает, что сестра скоро бросит своего королевского мужа. По его словам, он предупреждал Гарри о самой большой в жизни ошибке – свадьбе с Меган.



Ранее мы писали, что отец Меган Маркл рассказал, будет ли подавать в суд на дочь. Мужчина хочет увидеть внуков, но его дочь не хочет с ним общаться. В суд подавать на герцогиню он пока не планирует, хотя ему советовали так поступить. Впрочем, мужчина не хочет ссориться с герцогами.

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