США готовятся к отправке дополнительной тысячи военнослужащих на границу с Мексикой, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Штаты усилят оборону границы. Фото из открытых источников

По словам собеседника издания, США планируют отправить тысячу военных к границе с Мексикой для усиления около 2,2 тысячи находящихся там военнослужащих Нацгвардии.

Источник издания не уточнил, когда США собираются развернуть дополнительные войска на границе с Мексикой.

Издание подчеркнуло, что соответствующая информация появилась через два дня после подписания президентом США Дональдом Трампом приказа о нелегальной иммиграции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение войны между Россией и Украиной станет официальной политикой США при президенте Дональде Трампе. Марко Рубио признал, что урегулирование конфликта потребует значительных усилий. "Москва и Киев будут вынуждены пойти на уступки. Подобные кризисы не разрешаются громкими публичными заявлениями, а требуют жесткой дипломатической работы, к которой США готовы приступить", — подчеркнул государственный секретарь США.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики накапливают резервы, чтобы с еще большей силой окружать город Покровск, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Покровское направление. Противник продолжает обходить город. Россияне пытались штурмовать лесопосадки между Новоелизаветовкой и Нововасиловкой с привлечением техники и багги. Успеха противник не имел. В последнее время враг уменьшил количество и скорость штурмов, что связано с перегруппировкой войск и подтягивание резервов", — сообщил военный.