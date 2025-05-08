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Мелания Трамп исчезла из Белого дома: президент США вынужден выполнять ее обязанности

Мелания Трамп была в Белом доме только 14 раз с момента инаугурации мужа

сегодня, 14:11
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Ткачик Олеся

После инаугурации Дональда Трампа Мелания Трамп редко появляется в Вашингтоне, предпочитая проживание в Трамп-тауэре в Нью-Йорке или на курорте Мар-а-Лаго во Флориде. Хотя официальные лица утверждают, что первая леди бывает в Белом доме чаще, чем кажется , точной информации о ее пребывании нет, сообщает New York Times .

Мелания Трамп исчезла из Белого дома: президент США вынужден выполнять ее обязанности

Мелания Трамп

По информации издания, Меланию Трамп называют первой леди, избегающей публичности. Она планирует появиться в Вашингтоне на мероприятии по случаю выпуска почтовой марки в честь Барбары Буш и церемонии для матерей военнослужащих. Впрочем, по информации приближенных к ней лиц, Мелания провела в Белом доме менее 14 дней с момента инаугурации.

Историки сравнивают Меланию с Бесс Трумэн, супругой президента Гарри Трумэна, которая тоже предпочитала частную жизнь вдали от Вашингтона. Даже в Мар-а-Лаго, где семья Трампа часто проводит время, Мелания редко появляется на публике.

Личная жизнь пара также не осталась без внимания. После ряда скандалов, в частности судебного разбирательства по выплате молчания порноактрисе, и двух покушений на жизнь Трампа, Мелания выбрала дистанцирование от политической сцены.

Несмотря на редкие появления, первая леди все же сохраняет свое влияние. В январе Мелания запустила собственный криптовалютный токен под названием "$MELANIA", а также выступила на церемонии награждения "Международные женщины мужества". Впрочем, даже на официальных мероприятиях ее присутствие остается спорадическим.

Личная жизнь Мелании также претерпела изменения: после смерти ее матери Амалии Кнавс в январе 2024 года она проводит больше времени с отцом. Ее сын Баррон, которому сейчас 19 лет, учится в Нью-Йоркском университете, и мать по-прежнему пытается поддерживать тесную связь с ним.

В редком интервью Мелания отметила, что ее главный приоритет — быть матерью, женой и первой леди, даже если это означает балансировку между Вашингтоном, Нью-Йорком и Флоридой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что недавно Мелания Трамп спасла своего мужа от международного скандала.




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Источник: https://www.nytimes.com/2025/05/07/us/politics/white-house-melania-absence.html
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