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Мелания Трамп нарушает молчание: впервые публично заговорила после инаугурации Трампа

Мелания Трамп публично поддержала закон о дипфейках и порноместе.

4 марта 2025, 10:00
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Slava Kot

Мелания Трамп выразила поддержку законопроекту о защите американцев от дипфейков и так называемой порномести. Это было первое публичное появление первой леди после того, как Дональд Трамп стал президентом США в январе 2025 года.

Мелания Трамп нарушает молчание: впервые публично заговорила после инаугурации Трампа

Мелания Трамп. Фото: REUTERS / Hannah McKay

Мелания Трамп обычно не комментирует политические или идеологические события. Однако 3 марта, жена Дональда Трампа присоединилась к дискуссии за круглым столом в Вашингтоне выразив поддержку закона "Take It Down", который направлен на защиту жертв дипфейков и порномести – это распространение настоящих видео и фото сексуального характера отдельных лиц без их согласия, в то время как дипфейковое порно – это сексуальный контент, созданный искусственным интеллектом.

Законопроект, представленный сенатором от Техаса Тедом Крузом и сенатором от Миннесоты Эми Клобучар, имеет поддержку обеих партий и уже прошел сенат. На встрече по обсуждению этого законопроекта неожиданно появилась Мелания Трамп, призывающая к созданию безопасной и благоприятной среды для молодежи.

"У меня разрывается сердце, когда я вижу, как молодые подростки, особенно девушки, борются с огромными проблемами, которые создает плохой контент, например дипфейки, в интернете. Эта токсичная среда может быть очень вредной. Мы должны сделать приоритетным их благополучие, обеспечив их поддержкой и инструментами, необходимыми для навигации в этом враждебном цифровом пространстве", — сказала Трамп.

Первая леди США заверила, что принятие законопроекта может "стать важным шагом к ответственности и поддержанию ответственного поведения в интернете". После выступления Мелания Трамп осталась еще на 10 минут, чтобы поздравить гостей и собравшихся.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Италии Мелони требует возмещения за порновидео с ее лицом.

Также "Комментарии" писали, что Мелания Трамп объяснила, почему сделала обнаженные фото.



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Источник: https://edition.cnn.com/2025/03/02/politics/melania-trump-public-remarks-deepfake/index.html
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