Мелания Трамп нарушит одну из главных традиций Белого дома: детали

Мелания Трамп, похоже, не собирается поселиться в Белом доме на постоянной основе, когда ее супруг Дональд Трамп станет во второй раз президентом. По информации CNN, обсуждения ее проживания продолжаются, но источники утверждают, что она планирует чаще быть в Нью-Йорке и Флориде. Мелания продолжит нарушать привычные традиции первой леди.

Мелания Трамп меняет правила: традиции Белого дома под вопросом

По информации инсайдеров, Мелания уже обдумывает пропустить привычную встречу с ныне действующей леди Джилл Байден в Белом доме, которую обычно проводят, чтобы ознакомить новую хозяйку с ее будущими обязанностями. Этот шаг объясняют ее занятостью, в частности, подготовкой собственных мемуаров.

Отметим, что во время первого президентства Дональда Трампа Мелания большую часть времени проводила в Нью-Йорке, чтобы поддерживать сына Беррона. В то же время, как отмечают близкие к семье источники, Мелания создала собственную жизнь и круг общения во Флориде, где чувствует себя комфортно и имеет поддержку друзей. Во время нового президентского срока она, вероятно, будет балансировать между Флоридой и Нью-Йорком, оставляя Белый дом только для особых случаев.

Хотя Мелания Трамп редко высказывается публично, она поддерживает политические позиции своего мужа, однако сохраняет собственное мнение по отдельным вопросам. Например, несмотря на консервативные взгляды Трампа, Мелания выступает за право женщин на аборт, отмечая свободу личного выбора.

Читайте на портале "Комментарии" — Бывшая и будущая первая леди США имеет особую любовь к Dior, выбирая наряды от французского модного дома на все важные публичные мероприятия.