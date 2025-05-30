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Мелания Трамп снова спасла мужа от громкого скандала: подробности

Мелания Трамп вынуждена была вмешаться в скандал, разразившийся между ее мужем и руководством Гарварда

сегодня, 10:25
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп попал в очередной громкий скандал, объявив войну Гарварду. В частности, в соцсетях начали предполагать, что он пытается отомстить вузу из-за того, что он якобы отказал его сыну Баррону во вступлении.

Мелания Трамп снова спасла мужа от громкого скандала: подробности

Мелания Трамп

При этом известно, что слухи получили огласку после того, как Трамп заморозил федеральное финансирование университета в размере 2,65 миллиарда долларов и пытался запретить поступление международным студентам. Хотя эти действия позже были заблокированы судом.

В соцсети X реакция была мгновенной — пользователи предполагали, что президент просто мстит вузу.

Все просто. Баррону отказали. Малия вступила. И это сводит MAGA с ума. Вот причина атаки на Гарвард больше ничего", — отметил в сети Х Даг Уол.

Скандал получил такую огласку, что первая леди Мелания Трамп вынуждена была вмешаться и даже выступить с заявлением, что для нее не типично.

В частности, спикер Мелании Трамп Ник Клеменс, заявил, что Баррон не подавал документы в Гарвард, и любые утверждения о противоположном абсолютно ложны.

Еще в сентябре 2024 года Дональд Трамп подтвердил, что после получения приглашений от нескольких университетов его младший сын избрал бизнес-школу Стрэн в Нью-Йоркском университете, где ежегодная учеба стоит более $62,000.

Известно, что администрация Трампа усилила давление на Гарвард, объявив об отмене контрактов с университетом на сумму около $100 миллионов после того, как вуз отказался выполнять требования президента.

На минувшей неделе Гарвард подал в суд на администрацию США, обвинив ее в нарушении Первой поправки в Конституцию после попыток ликвидировать программу обмена студентами по визам F-1.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Мелания Трампа спасла мужчину от международного скандала во время похорон Папы.




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Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/melania-trump-slams-rumors-harvard-barron-b2759106.html
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