Мелания Трамп спасла мужа от дипломатического скандала на похоронах Папы

Во время похорон Папы Франциска, собравшего более 250 тысяч человек на площади Святого Петра в Ватикане, Мелания Трамп вынуждена была вмешаться, чтобы помочь своему мужу, Дональду Трампу избежать неудобной ситуации.

Мелания и Дональд Трамп

На прощальной церемонии присутствовали мировые лидеры, монархи и представители 130 стран и международных организаций. Американскую делегацию возглавил 78-летний Дональд Трамп вместе с супругой Меланией.

Во время трехчасовой мессы верующим предложили обменяться знаком мира – рукопожатием. На кадрах по церемонии видно, как Трамп наблюдал за действом, не участвуя в ритуале, пока Мелания не подсказала ему, что следует присоединиться.

Как сообщила эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг для Daily Mail, Мелания дважды прошептала мужу: "Ты должен это сделать". Трамп с неохотой согласился: "Ладно".

После этого он пожал руку президенту Эстонии Алару Карису, королю Испании Филиппу VI и королю Летиции, а также президенту Франции Эммануэлю Макрону, с которым рукопожатие продолжалось дольше. Так Дональд Трамп едва избежал серьезного дипломатического промаха.

Однако на Трампа обрушилась волна критики из-за его одежды: он прибыл на похороны в голубом костюме с синим галстуком, что нарушало суровый дресскод мероприятия, требовавший темный костюм, белый рубашку и черный галстук. Черными должны быть и обувь, носки, пальто и зонты.

В соцсетях раскритиковали выбор Трампа: многие пользователи возмущались, что на таком событии он выглядел некстати. Один из комментариев звучал так: Почему Трамп единственный среди мировых лидеров в голубом костюме? Неужели не знает, как нужно себя вести?

Критиковали и других — в частности, Владимира Зеленского за отсутствие галстука и Джо Байдена за синий галстук. Принц Уильям также выбрал темно-синий костюм, но дополнил его черным галстуком, выполнив основные требования.

Мелания Трамп тщательно придерживалась указаний Ватикана: она надела черный пиджак, юбку меди, закрытые черные туфли, черные перчатки и черную кружевную вуаль. Ее образ дополнила элегантная подвеска с крестиком.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Западе указали на поразительный момент во время переговоров Трампа и Зеленского.



