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Мелания Трамп вернется в Белый дом и избавится следов присутствия Джилл Байден

Мелания Трамп уже знает, что будет менять на свой манер, так, как было при первой каденции ее мужа

сегодня, 15:53
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Недилько Ксения

Несмотря на то, что жене Дональда Трампа Белый дом не по душе, она будет там жить вместе с мужем во время его президентского срока. Трамп-тауэр на Манхэттене и клуб Mar-a-Lago в Палм-Бич (Флорида) снова станут вторым домом. Об этом Трамп рассказал журналу Time, который назвал его человеком года.

Мелания Трамп вернется в Белый дом и избавится следов присутствия Джилл Байден

Мелания Трамп

В первый срок Трампа Мелания в первые несколько месяцев оставалась в Нью-Йорке с сыном Берроном. О причинах этого решения ходили дикие слухи, упоминает корреспондент BILD в США Хайко Ролофф. Предполагалось, что Белый дом недостаточно роскошен для нее. Мелания перебралась в него только когда общество начало задавать все больше вопросов.

Недавно в интервью Fox News Мелания сказала, что на этот раз с переездом все будет по-другому, чем в 2017 году: "Сегодня ты уже знаешь, что тебе нужно построить и каких людей нанять". Мелания знает наверняка еще кое-что – она хочет лишить Белый дом всего, что оставит после себя ее предшественница, Джилл Байден.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, как Мелания Трамп готовится снова стать первой леди и какие образы она выбрала в дни выборов.

Бывшая и будущая первая леди США имеет особую любовь к Dior, выбирая наряды от французского модного дома на все важные публичные мероприятия.

54-летняя Мелания Трамп готовится снова вернуться в Белый дом после того, как ее муж Дональд обошел на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалу Гаррис. Портал WWD уже оценил наряды Мелании, в которых она появилась на избирательном участке в центре отдыха Мортона и Барбары Мандель во Флориде.



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