Мелони заявила, что Трамп сделал предупреждение Китаю

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала заявления избранного президента США Дональда Трампа о его возможности применить военную силу для присоединения Гренландии или Панамского канала к Соединенным Штатам. По ее словам, такие слова Трампа следует рассматривать как предупреждение для Китая.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Фото из открытых источников

Как сообщает AP, Джорджа Мелони отреагировала на территориальные претензии Дональда Трампа в отношении Канады, Гренландии и Панамского канала. По ее словам, президент США не будет прибегать к военным действиям против этих стран и территорий.

"Я думаю, мы можем исключить, что Соединенные Штаты в ближайшие годы попытаются применить силу, чтобы аннексировать интересующую их территорию", — сказала Мелони.

По мнению итальянского лидера, основное сообщение Трампа направлено "некоторым другим крупным глобальным игрокам больше, чем любые враждебные претензии в отношении этих стран". По словам Мелони, Трамп противостоит "протагонизму Китая" в коммерчески важном Панамском канале и богатой ресурсами Гренландии, отмечая, что слова американского лидера воспринимает как часть "дистанционных дебатов между великими государствами".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил о встрече с "фантастической женщиной", с которой будет говорить о войне в Украине. Ею оказалась Джорджа Мелони, которая посетила его имение Мар-а-Лаго и выразила желание присутствовать на инаугурации Трампа.

Также "Комментарии" писали о том, что заявления Трампа могут быть способом отвлечь американцев от его слов быстро закончить войну в Украине.