Мемкоин в честь убитой в США украинки взлетел до 30 миллионов

После трагического убийства украинской беженки Ирины Заруцкой в США криптовалютное сообщество создало мемкоин Justice for Iryna "Справедливость для Ирины" ($IRYNA) на платформе Solana. Токен превратился в вирусное движение, превысив рыночную капитализацию в 30 миллионов долларов.

Ирина Заруцкая

23-летняя украинка Ирина Заруцкая, спасаясь от войны, переехала в США. Она была убита 22 августа 34-летним бездомным Декарлосом Брауном. Жестокое убийство привлекло внимание в США и на фоне трагедии криптосообщество Solana запустило токен Justice for Iryna ($IRYNA).

Его авторы заявили, что часть сборов от транзакций будет передана в помощь семье погибшей. Капитализация токена начала расти сразу, однако импульс добавило сообщение Илона Маска. Миллиардер заявил, что выделит миллион долларов на муралы по США с изображением Ирины Заруцкой.

После обещания Маска капитализация мемкоина на платформе Solana превысила 20 миллионов долларов, увеличившись на 113,5% за час. Со временем мемкоин в память об убитой украинке Ирине Заруцкой вырос до 30 миллионов долларов.

На платформе GoFundMe пользователи уже собрали более 280 тысяч долларов в помощь близким Ирины, из которых 15 тысяч поступило от участников криптосообщества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск неожиданно отреагировал на ужасное убийство украинки в США. Миллиардер возмутился из-за отсутствия внимания медиа к убийству украинской беженки Ирины Заруцкой.

Также "Комментарии" писали, что в США на платформе GoFundMe начали собирать деньги подозреваемому в убийстве украинки.