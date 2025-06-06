Мерц потерпел большое фиаско во время разговора с Трампом в Вашингтоне: причина

5 июня канцлер Германии Фридрих Мерц встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете с одной главной просьбой — чтобы Трамп усилил поддержку Европы в давлении на Москву для прекращения войны в Украине.

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Однако Трамп ответил, что Украине, возможно, придется еще немного повоевать. Это стало очередным сигналом отступления Трампа от предыдущих обещаний быстро завершить конфликт, пишет The New York Times.

Мерц приехал в Вашингтон в надежде активизировать роль США в поддержке Украины, применив все возможные средства для давления на Россию. Во время встречи, несмотря на совместное заявление о желании завершить войну, Трамп не взял на себя конкретных обязательств по новым поставкам оружия или санкциям.

Что касается санкций, Трамп отметил, что имеет представление о возможных сроках их введения, но четких дат не назвал.

Кроме того, Трамп не исключает возможности поставок Украине крылатых ракет Taurus, но предупредил, что жесткие меры могут повлиять и на обе страны.

По данным помощников, Трамп гораздо больше недоволен президентом Зеленским, которого он назвал "плохим парнем", обвиняя угрозу ядерной войны, но признает, что Украина вынуждена защищаться от постоянных обстрелов.

Портал "Комментарии" уже писал, что во время брифинга в Белом доме канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Дональд Трамп — именно та фигура, которая способна остановить войну в Украине, влияя непосредственно на Россию. По его словам, и он, и Трамп соглашаются в том, что война "ужасающая" и ее нужно завершить как можно скорее.