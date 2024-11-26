Меркель назвала главный недостаток Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не верит в компромиссы и возможность взаимовыгодного сотрудничества между странами, рассказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Трамп вскоре станет президентом. Фото из открытых источников

"Дональд Трамп меньше других верит в возможность или качество компромисса. Он хочет быть единственным победителем в любом типе конфликта. Трамп не верит в "win-win" ситуацию, когда обе стороны выиграют от решения. Это делает сотрудничество с ним сложнее, чем с другими главами правительств", – рассказала Ангела Меркель.

Она выразила надежду, что Дональд Трамп все же сможет увидеть ценность в существовании НАТО и не допустит ослабления Североатлантического союза.

"Надеюсь, что избранный президент Трамп поймет, что НАТО не только служит цели защиты Европы при поддержке США и Канады, но и что партнерство с Европой также полезно для Штатов", — сказала Ангела Меркель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в декабре может состояться встреча на самом высоком уровне Контактной группы по обороне Украины, сообщил руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал Кристиан Фрейдинг. "Надеюсь, что в декабре состоится встреча в формате "Рамштайн" с уходящей в отставку администрацией Джо Байдена. Существует дискуссия, на каком уровне может состояться эта встреча — на уровне лидеров или на уровне министров обороны", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский рубль продолжает стремительно ослабевать на Московской бирже после ужесточения американских финансовых санкций, под которые попали 50 российских банков. На торгах курс юаня к рублю второй день установил рекорд с марта 2022 года. Прибавив почти 3% за несколько часов биржевой сессии, юань добрался до отметки 14,49 рубля, а с начала ноября подорожал на 7%.