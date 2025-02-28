Месть или принуждение Трампа: Госдеп США прекращает поддержку Украины в восстановлении энергосистемы

Госдепартамент США приостанавливает поддержку в восстановлении энергосети Украины. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух сотрудников USAID, работавших в миссии агентства в Украине.

Госдеп США (фото из открытых источников)

"Это станет сигналом для России, что нас не волнует Украина или наши прошлые инвестиции", — заявил NBC News один из сотрудников USAID.

Как сообщил телеканал, на этой неделе Государственный департамент прекратил инициативу агентства USAID по международному развитию, которая инвестировала сотни миллионов долларов, чтобы помочь возобновить энергосеть Украины после нападений российских военных.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ожидают в Раде после спора Зеленского с Трампом. В пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. Во время встречи между президентами возник спор.

Ситуацию в Белом доме и его последствия прокомментировал народный депутат Украины Владимир Зеленский.

“Очень хорошо давить в интересах государства. Отстаивать позиции. Бороться за наши интересы. Другое дело: бороться за свое эго. И стараться показать, какой ты классный. Это просто долбо***зм. Одной рукой мы отдаем наши полезные ископаемые, другой — еще и убираем помощь, которую хоть как-то могли получить", — убежден Гончаренко.

Нардеп прогнозировал последствия спора в Белом доме. По его словам: 1. США полностью прикроют помощь Украине. 2. США остановят передачу разведывательных данных по Украине. 3. Возможна угроза отключения Старлинки.

“Прямо сегодня Зеленский поставил под риск миллионы людей. И это безумие. Давайте теперь подумаем: кто больше всего радуется тому, что произошло сегодня? Я думаю, что Путин", — убежден политик.

