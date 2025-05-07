Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен вызвал американского посла после сообщения в СМИ, что США усиливают разведывательную деятельность в Гренландии.

Дания вызвала посла США. Фото из открытых источников

Министр отметил, что не может подтвердить правдивость сообщения о том, что США усиливают разведывательную деятельность в Гренландии.

"Те, кто об этом говорит, не придают этому особого значения. И это меня беспокоит. В МИД Дании вызвали посла США, чтобы выяснить, можно ли опровергнуть эту вызывающую обеспокоенность информацию. Очень тревожно, если кто-то считает, что теперь нужно собирать разведданные в Дании и Гренландии", – сказал Ларс Лёкке.

Администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, входящую в состав Дании на правах автономии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ не способна форсировать Днепр, чтобы высадиться на правом берегу Херсонщины. "Враг делает вид, что где-то передвигается и намерен форсировать реку Днепр. Даже если противник сильно захочет это реализовать, то захватит какой-то небольшой плацдарм. Я сомневаюсь, что это будет иметь успех. Если говорить о плацдарме того уровня, который был у окупантов и из которого их выбили, то в ближайшее время это маловероятно". – резюмировал Роман Костенко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что экономика России, надутая за счет рекордных со времен СССР военных расходов, начала сдуваться. В первом квартале 2025 года российский ВВП впервые за три года начал сокращаться. Хотя год от года экономика РФ осталась в плюсе (на 1,7%), по отношению к предыдущему кварталу ее размер уменьшился на 0,3%, чего статистика не видела ни разу с апреля-июня 2022 года.