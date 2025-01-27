Между США и РФ состоялись переговоры: достигли ли они успеха

Первый тур американо-российских переговоров состоялся , убежден политолог Сергей Таран. При этом он отмечает, что переговоры прошли заочно и не очень удачно. По его словам, разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на языке экономических угроз и будущих санкций, конечно, нужен, но вряд ли он сам по себе будет эффективным.

Трамп и Путин

"Русский диктатор по большому счету плевать хотел на экономику и рациональные аргументы", — считает Таран.

Впрочем, по его мнению, хорошо то, что у риторики президента США Трампа есть четкое понимание, что тормоз к миру сидит именно в Кремле. Как говорит эксперт, на это указывает тот факт, что Трамп обращается, прежде всего, к Путину. Но, по его мнению, эти обращения будут иметь какие-то последствия, если к дискуссии о санкциях добавятся аргументы о безопасности и геополитике.

Например, говорит Таран, Трамп может публично объявить о намерениях поставлять оружие Украине в случае провала разговоров с Россией или пообещать наращивание мощности НАТО, создание новых каналов коммуникации со странами, имеющими для России стратегическое значение (Китай, Индия). Именно такие шаги, убежден Таран, подействуют на РФ гораздо лучше, чем констатация реалий российской экономики.

По его словам, даже казалось бы экономический и действительно важный рычаг влияния на Путина — намерение обвалить цену на нефть — подействует только тогда, когда включаются геополитические, а не экономические рычаги (отмена санкций в отношении Венесуэлы, разговор со странами ОПЕК)

"Другая хорошая вещь – Трамп продолжает упорно говорить, что остановит войну в Украине. Поэтому спрыгнуть с темы просто так будет тяжело. Для этого придется искать новые и более убедительные аргументы. Поэтому следует ожидать нового тура переговоров, которые должны проходить по правилам международной политики с позиции силы, а не только доллара", — подчеркнул Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в соцсетях появился план завершения войны за 100 дней.



