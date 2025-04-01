Между Трампом и Зеленским вновь появилась напряженность: что произошло

Президент США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "попытке отказаться" от сделки по ископаемым, которая, как анонсировалось ранее, должна была быть согласована уже на этой неделе.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома пригрозил украинскому лидеру "большими проблемами", если тот не подпишет соглашение.

"Он хочет стать членом НАТО. Но он никогда не станет членом НАТО. Он это понимает. Так что, если он хочет пересмотреть сделку, у него будут большие проблемы", — сказал Трамп.

По его словам, ему лично непонятна позиция Владимира Зеленского, который сначала говорил, что готов подписать соглашение, а теперь пытается увиливать от этого.

При этом авторы публикации подчеркивают, что украинская сторона заявила, что условия сделки кардинально изменились в последние дни. По словам Зеленского, условия обсуждаемой сделки "постоянно меняются", но в целом Украина настроена позитивно по отношению к будущему соглашению.

СМИ акцентировало, что в прошлый четверг глава украинского государства заявил, что стороны уже достигли договоренности о "рамочном соглашении", после чего будет обсуждаться полное соглашение, включающее дополнительные исследования и ратификацию в Верховной Раде. Но затем американская сторона изменила свою позицию и потребовала выдвинуть "полное соглашение немедленно".

Издание отметило, что новое предложение, выдвинутое Министерством финансов США, выходит далеко за рамки изначального, которое намеревались подписать в конце февраля. Однако оно не включает формулировку относительно одного из приоритетов Украины — конкретных гарантий безопасности. Вместо этого в нем заявлены права США на все месторождения нефти и газа по всей Украине.

Белый дом всеми способами пытается убедить украинцев, что они только выиграют, подписав это соглашение. В Белом доме утверждают, что потенциальная сделка по минералам послужит главной причиной для США инвестировать в Украину.

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