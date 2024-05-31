Между Вашингтоном и Кремлем есть тайные договоренности: о чем они

Как отмечает Владимир Горбач, существует мнение, что единственная причина не закрывать небо над Украиной для союзников — ядерная угроза от террористической России.

США и РФ

Однако я не вижу связи между применением ядерного оружия и сбитием российских ракет над территорией Украины. Считаю, что эти страхи преувеличены. Очевидно, что есть какой-то секретный диалог между Кремлем и Вашингтоном о каких-то взаимных договоренностях чего-то не делать с обеих сторон. Но мы можем о них только догадываться",

– отметил эксперт.

По его словам, правда в том, что союзники Украины могли бы прямо сейчас закрыть небо над Украиной. Например, такую возможность точно имеют Польша и Румыния, ведь они имеют ЗРК Patriot и авиацию.

То есть, говорит эксперт, с помощью таких сил и средств можно было закрыть небо значительной части западной Украины или Одесской области. Однако, подчеркивает политолог, западные партнеры Украины до сих пор не отважились на действия такого рода.

При этом Горбач добавил, что на Западе все еще хотят принять согласованную позицию по поводу закрытия неба. К примеру, та же Польша не принимает самостоятельное решение.

Однако такой согласованной позиции пока нет и только потому, что такое решение еще не было принято Соединенными Штатами, считает политолог.

Горбач отмечает, что сейчас сложно сказать, что может стать переломным моментом, чтобы решение о закрытии неба наконец-то приняли. При этом он добавил, что таких моментов, которые могли бы быть переломными, было действительно много – среди них и нарушения российскими ракетами воздушного пространства Польши и Румынии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался работать над безопасностью украинского неба.



