Мигранты в США мобилизовались и не готовы сдаваться: хотят значительно опередить Трампа

Новый избранный президент США Дональд Трамп известен своими категорическими высказываниями по поводу незаконных мигрантов в стране. Мигранты, в свою очередь, пытаются подготовиться к президентству Трампа. Что пытаются сделать, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Киев24".

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Западная пресса сообщает, что иностранцы "обрывают" телефонные линии адвокатов, собирают встречи, предпринимают всевозможные шаги, чтобы обезопасить себя от радикальных мер, которые Трамп пообещал принять после своей инаугурации. Люди с грин-картами хотят поскорее стать гражданами США. А те, кто имеет шаткий правовой статус или въехали в страну нелегально, пытаются подать прошение о предоставление убежища.

"Люди с грин-картами хотят как можно быстрее стать гражданами. Люди, имеющие неясный правовой статус или въехавшие в страну нелегально, вовсю пытаются подать заявление о предоставлении убежища, потому что даже наличие ходатайства, что на рассмотрении, защитит их от депортации", – пишет западное издание.

По данным авторов материала, находящиеся в отношениях с гражданами США мигранты пытаются как можно быстрее жениться, что даст им право подать заявку на получение грин-карты.

Мигранты готовятся не зря, ведь одной из ключевых тем предвыборной кампании Трампа стали именно массовые депортации. К тому же, во время своего первого срока, он уже вводил режим чрезвычайного положения, чтобы направить средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о планах США против Зеленского.



