Генеральный директор SpaceX, миллиардер Илон Маск, являющийся союзником Дональда Трампа, избранного президента США, неоднократно проводил встречи с высшими должностными лицами Китая и России, не раскрывая этой информации, являющейся нарушением федерального закона. Это, как отмечает бывший член Конгресса Техаса Ник Лемпсон в колонке для Newsweek, является серьезным нарушением.

Дружба РФ и Китая. Фотор: УНИАН

"Встречи Маска с официальными лицами из Китая и России могли быть безвредными, но тогда возникает вопрос: почему он не сообщил о них, как того требует закон? И даже если они были безопасны, это все равно указывает на системные слабости, с которыми США сталкиваются из-за отсутствия контроля над своими подрядчиками и их связями с враждебными государствами", — отметил он.

Лемпсон также подчеркнул, что Военно-воздушные силы США, Министерство обороны и другие учреждения сейчас ведут расследование деятельности Маска и SpaceX, ведь компания осуществила около 80% всех правительственных запусков ракет США, включая миссии, связанные с национальной безопасностью.

"Космос больше не является лишь территорией для исследований, это спорная зона, где ставки чрезвычайно высоки. Спутники важны для глобальных коммуникаций, навигации и военных операций, а контроль над лунными ресурсами может определять экономическую доминацию в будущем. Неустраненные уязвимости безопасности открывают возможности для противников США использовать слабые места в том, что может стать важной военной сферой", — заметил он.

Портал "Комментарии" писал, что Илон Маск представляет угрозу для европейской демократии из-за использования социальной сети X (бывший Twitter) для дискредитации политиков, которые ему не нравятся, и поддержку ультраправых взглядов.