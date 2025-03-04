Миллиардер прогнозирует крупный кризис в США из-за долгов

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Американский миллиардер и основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио предупредил администрацию Трампа. Он прогнозирует, что если сейчас не принять решительные меры по дефициту бюджета, то последствия для США будут ощутимы внезапно в ближайшем будущем.
В США может случиться экономический кризис. Фото из открытых источников
Рэй Далио в интервью для подкаста Odd Lots заявил, что США в ближайшие годы может попасть в долговой кризис. По его словам, это будет резкий удар подобно сердечному приступу.
Далио сделал заявление в тот момент, когда администрация Трампа пытается согласовать цели по сокращению налогов с необходимостью сократить годовой дефицит, недавно достигший 1,8 трлн долларов. Далио заметил проблему долговых циклов и призвал к немедленному обязательству сократить дефицит США до 3% ВВП. В противном случае миллиардер требует от команды Трампа взять на себя ответственность за принятые решения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у американцев отношение к России достигло рекордного показателя.
Также "Комментарии" писали о том, как соглашение Трампа о полезных ископаемых не спасло Афганистан.
Новости