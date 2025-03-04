Миллиардер прогнозирует крупный кризис в США из-за долгов

Американский миллиардер и основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио предупредил администрацию Трампа. Он прогнозирует, что если сейчас не принять решительные меры по дефициту бюджета, то последствия для США будут ощутимы внезапно в ближайшем будущем.

В США может случиться экономический кризис. Фото из открытых источников

Рэй Далио в интервью для подкаста Odd Lots заявил, что США в ближайшие годы может попасть в долговой кризис. По его словам, это будет резкий удар подобно сердечному приступу.

"Если вы сейчас не примете решения сократить дефицит, вы можете столкнуться с серьезным долговым кризисом в течение трех лет. Если вы этого не сделаете, у вас проблемы. Я не могу точно сказать, когда это произойдет, это как сердечный приступ. Вы приближаетесь к этой точке. Я предполагаю, что это произойдет через три года, плюс-минус год", — говорит миллиардер.

Далио сделал заявление в тот момент, когда администрация Трампа пытается согласовать цели по сокращению налогов с необходимостью сократить годовой дефицит, недавно достигший 1,8 трлн долларов. Далио заметил проблему долговых циклов и призвал к немедленному обязательству сократить дефицит США до 3% ВВП. В противном случае миллиардер требует от команды Трампа взять на себя ответственность за принятые решения.

"Если вы этого не сделаете, то вы ответственны, понимаете? Вы должны взять на себя ответственность за последствия. Когда наступит экономический кризис, сердечный приступ, вы увидите, что избиратели будут не очень довольны. Поэтому вы ответственны за это", — добавил Рэй Далио.

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