logo

BTC/USD

121841

ETH/USD

4776.98

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Миллиардный удар: Мелания Трамп требует жесткого наказания Байденов через суд
commentss НОВОСТИ Все новости

Миллиардный удар: Мелания Трамп требует жесткого наказания Байденов через суд

Мелания Трамп угрожает Хантеру Байдену иском более чем на $1 млрд из-за его заявления о том, что ее якобы познакомил с Дональдом Трампом печально известный Джеффри Эпштейн.

14 августа 2025, 10:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Первая леди США Мелания Трамп озвучила ультиматум Хантеру Байдену, угрожая судебным иском более чем на 1 миллиард долларов. Причиной стал скандальный комментарий сына Джо Байдена, сделанный в интервью режиссеру Эндрю Каллагану. В нем Хантер заявил, что Дональд Трамп познакомился со своей женой Меланией благодаря осужденному сексуальному преступнику Джеффри Эпштейну.

Миллиардный удар: Мелания Трамп требует жесткого наказания Байденов через суд

Фото: из открытых источников

Адвокаты Мелании уже направили Байдену официальное письмо с требованием немедленно извиниться и отозвать клевету. В противном случае команда бывшей первой леди США обещает подать иск с требованием компенсации за нанесенный моральный и финансовый ущерб.

Как отмечают юристы, высказывания Байдена являются "ложными, оскорбительными, клеветническими и провокационными", что негативно повлияли на репутацию их клиентки. Они также подчеркивают, что информация о знакомстве супругов Трампов через Эпштейна безосновательна и полностью опровергнута.

Издание Daily Beast, на которое, вероятно, ориентировался Хантер Байден, удалило свою статью после юридического давления со стороны адвокатов Мелании и официально извинилось, признав отсутствие доказательств.

В то же время в медиа напомнили: по официальной версии, Дональд и Мелания встретились на вечеринке в ноябре 1998 года, организованной модельным агентом, когда Трамп только что расстался со своей второй женой.

Инцидент произошел на фоне нового витка разговоров вокруг так называемых "файлов Эпштейна" — конфиденциальных документов, которые могли бы раскрыть клиентов скандального миллиардера. Дональд Трамп ранее пообещал обнародовать эти файлы, если снова станет президентом. Впрочем, ФБР и Минюст США в июле заявили, что никакого "компрометирующего списка" не существует.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп не поддержал участие Владимира Зеленского в переговорах с президентом России Владимиром Путиным на предстоящем на Аляске саммите. Причина — опасение, что присутствие украинского лидера может осложнить ход переговоров, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/articles/cqjyw0l9d82o
Теги:

Новости

Все новости