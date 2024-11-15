Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп предложил Роберту Кеннеди-младшему пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS), сообщает Reuters со ссылкой на Дональда Трампа-младшего.

Роберт Кеннеди-младший может возглавить HHS. Фото из открытых источников

“Роберт Кеннеди-младший поможет сделать Америку снова здоровой. Он хочет сделать кое-какие вещи. Мы позволим ему это сделать”, – заявлял ранее Дональд Трамп.

Ранее Роберта Кеннеди-младшего критиковали за ложные медицинские заявления, в том числе о том, что вакцины связаны с аутизмом. Политик выступал против государственных и федеральных ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Его обвиняли в распространении дезинформации о вирусе. Кеннеди возглавлял некоммерческую организацию "Защита детского здоровья", распространяющую сообщения против вакцинации. В частности, Кеннеди заявлял, что сомневается в эффективности вакцин против кори.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может обрушить экономику РФ, считает политик и общественный деятель Олег Рыбачук. "Если Трамп захочет, а он захочет, то РФ очень быстро почувствует, что цены на нефть снизятся. Для РФ 50 долларов за баррель нефти – критично. Это может выбросить Россию с нефтяного рынка", — отметил Олег Рыбачук. По словам политика, если Трамп пойдет на соответствующий шаг, тогда экономика России рухнет очень быстро без ядерных угроз или эскалации войны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики 13 ноября смогли прорваться в город Купянск, сообщает украинский военный паблик Deep State. По информации Deep State, во второй половине дня две колонны российской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск, вошли в город и высадили десант, рассредоточившийся по домам в районе Сватовской улицы.