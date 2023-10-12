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Министр финансов США объяснила на чем нужно сфокусироваться Зеленскому

Джанет Еллен заявила, что экономическая команда Украины разработала правильную политику и добилась значительных результатов в сложной ситуации

сегодня, 21:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Президент Украины Владимир Зеленский должен сосредоточиться на борьбе с коррупцией и укрепить государственное управление. Об этом подчеркнула, выступая министерша финансов США Джанет Йеллен.

Министр финансов США объяснила на чем нужно сфокусироваться Зеленскому

Джанет Йеллен (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Reuters.


Как заявила Еллен, Соединенные Штаты и дальше будут выделять Украине экономическую поддержку. В Америке положительно оценивают усилия украинских чиновников, которые сосредоточены на борьбе с коррупцией, усилении подотчетности и надлежащем управлении.

"Продолжение решения этих сложных вопросов будет ключевым для обеспечения будущего, которого заслуживают украинцы", – сказала министерша.

По ее словам, представители экономической команды Украины разработали правильную политику и добились хороших результатов в нынешней сложной ситуации, это о выполнении Украиной кредитной программы МВФ в размере 15,6 млрд долларов.

Упоминаемая программа МВФ, как говорит американское министерство финансов, является ключевой для обеспечения макростабильности и осуществления реформ. По ее словам, продолжение осуществления этих реформ необходимо для дальнейшего восстановления Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что будет с помощью Украины, если США переключатся на Израиль . На фоне эскалации на Ближнем Востоке в Пентагоне заявили, что США должны оказывать помощь как Украине, так и Израилю. А в Конгрессе, работа которого пока на паузе из-за отсутствия спикера Палаты представителей, якобы готовят годовой пакет помощи Украине на сумму от 50 до 100 млрд долларов.

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли отмечает, что следует разделять военную помощь США для Израиля и Украины. Что касается выделения пакетов помощи Украине и Израилю, то если их включат в единый законопроект (а, скорее всего, так и будет), это ускорит его принятие, уверен эксперт. И уберет трение между демократами и частью республиканцев.



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