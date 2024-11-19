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Министр обороны Китая отказался встретиться с главой Пентагона: почему между США и Пекином снова напряжение

Пентагон предлагал встречу между главами оборонных ведомств стран, но Китай отказался.

19 ноября 2024, 20:55
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Лиля Воробьева

Министр обороны Китая Дун Цзюнь на этой неделе отклонил предложение о встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином. Такую информацию обнародовало издание DefenseNews, ссылаясь на анонимный источник в Министерстве обороны США.

Министр обороны Китая отказался встретиться с главой Пентагона: почему между США и Пекином снова напряжение

Ллойд Остин (фото из открытых источников)

Как стало известно, Пекин не дал согласия по запросу Вашингтона по организации переговоров между руководителями оборонных ведомств во время мероприятия с участием азиатских стран, которое проходило в Лаосе.

"Представитель оборонного ведомства отметил журналистам накануне саммита в Лаосе, что США предложили провести такую встречу, но Китай отказался, аргументируя это поставками американского оружия Тайваню", — пишут журналисты.

Однако, по словам источника, подлинные причины отказа выходят за пределы только этого аргумента. В частности, отношения между двумя странами обострились из-за ряда других факторов, среди которых:

  • Санкции США против китайских компаний, продолжающих вызывать недовольство в Пекине.
  • Визит Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года, который китайские власти расценили как грубое нарушение принципа "единого Китая".
  • Инцидент с китайским аэростатом, который в феврале этого года проник в воздушное пространство США, что повлекло за собой серьезную дипломатическую напряженность.

Хотя мероприятие в Лаосе должно стать платформой для потенциального диалога между странами, отказ Китая демонстрирует нежелание Пекина идти на контакт в нынешних условиях. Соединенные Штаты пытались наладить обсуждение для уменьшения напряжения, однако взаимное недоверие и разногласия по Тайваню остаются основными препятствиями.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай назвал страну , от которой будет зависеть скорейшее окончание войны в Украине. Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан заявил, что за начало войны в Украине и ее продолжение зависят от позиции США. По его словам, от Соединенных Штатов также зависит, удастся ли быстро закончить войну в Украине.



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Источник: https://www.defensenews.com/pentagon/2024/11/19/china-defense-minister-declines-us-meeting-breaking-military-talks/
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