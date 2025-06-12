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Министр обороны США ответил, почему Украине не дали 20 тысяч ракет против «Шахедов»

Хегсет подтвердил, что оружие для борьбы с беспилотниками перенаправлено из Украины на Ближний Восток на фоне роста напряженности

сегодня, 13:55 comments1063
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Недилько Ксения

Министр обороны Пит Хегсет 11 июня во время показаний на Капитолийском холме подтвердил, что США перенаправили возможности борьбы с беспилотниками из Украины на американские силы на Ближнем Востоке. Какие именно системы были включены, непонятно, но лазерно-наводящие 70-мм ракетные системы Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) являются, по крайней мере, частью, если не основной целью этого перенаправления материальных средств.

Министр обороны США ответил, почему Украине не дали 20 тысяч ракет против «Шахедов»

Пит Хегсет

APKWS, которая превращает неуправляемые 70-мм ракеты в высокоточные управляемые боеприпасы, была сравнительно недорогим оружием, которое Украина использовала для защиты своего неба от дронов и низколетящих крылатых ракет. Однако их также адаптировали к роли воздух-воздух, а истребители F-16 ВВС США сбивают хуситские дроны с помощью управляемых ракет, что значительно увеличивает количество целей, используемых дроном, которые может поразить один истребитель без перезарядки. Ракетные блоки APKWS II теперь имеют разрешение на использование мощного F-15E, и они уже развернуты вместе с ними в Иордании.

"Сенатор, как вы знаете, Ближний Восток является и остается очень динамичным театром военных действий", – объяснил Хегсет во время слушаний в Комитете Сената по ассигнованиям в среду утром.

"В интересах того, чтобы Америка и американцы были на первом месте, мы собираемся увеличить количество систем противодействия БПЛА для наших войск, наших баз и наших мест, если мы считаем, что существует потенциальная угроза, и учитывая текущую ситуацию, это было и будет приоритетом для нас".

Показания Хегсета прозвучали после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил ABC News, что США перенаправят "20 000 ракет – ракет против Шахедов", предназначенных для Украины по соглашению с администрацией Байдена, на Ближний Восток.

"Без помощи Соединенных Штатов у нас будут большие потери", — сказал Зеленский на прошлой неделе в интервью Марти Раддац в Киеве.



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