Роберт Кеннеди-младший с внуками. Фото: x.com/RobertKennedyJr

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший опубликовал серию фотографий в соцсети X, где вместе с внуками купается в ручье в Рок-Крик в Парк Дамбартон-Оукс. Как оказалось, в этом ручье запрещено купаться более 50 лет. Вода содержит опасные бактерии и сточные воды.

Роберт Кеннеди-младший поделился фотографиями во время похода на День матери в парк Дамбартон-Оукс. На фото четыре внука Кеннеди-младшего, а также он сам купаются в ручье Рок-Крик.

Проблема в том, что купаться в этом ручье запрещено с 1971 года из-за высокого уровня загрязнения.

Согласно данным экологических служб, Рок-Крик принимает ливневые и канализационные воды, содержащие фекалии, кишечную палочку и другие инфекционные патогены. Во время дождей сеть канализации округа Колумбия переполняется, и неочищенные стоки сбрасываются в притоки, в частности, в Пайне-Бранч, который считается главным источником загрязнения для ручья Рок-Крик.

"У Рок-Крик высок уровень бактерий и других инфекционных патогенов, что делает плавание, ходьбу по воде и другой контакт с водой опасным для здоровья человека и домашних животных", — говорится в заявлении на сайте Службы национальных парков США.

Кеннеди ранее рассказывал, что паразитический червь "проник в мой мозг, съел его часть, а затем умер".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кеннеди-младший сделал шокирующее заявление о сперматозоидах.

Также "Комментарии" писали, что в Украине назвали Кеннеди старым долбо*обом. Причиной этого стали его заявления, что USAID "финансировало Майдан".