Министр здравоохранения США привел внуков купаться в ручье со сточными водами: там запрещено плавать уже 50 лет

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Slava Kot
Роберт Кеннеди-младший с внуками. Фото: x.com/RobertKennedyJr
Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший опубликовал серию фотографий в соцсети X, где вместе с внуками купается в ручье в Рок-Крик в Парк Дамбартон-Оукс. Как оказалось, в этом ручье запрещено купаться более 50 лет. Вода содержит опасные бактерии и сточные воды.
Роберт Кеннеди-младший поделился фотографиями во время похода на День матери в парк Дамбартон-Оукс. На фото четыре внука Кеннеди-младшего, а также он сам купаются в ручье Рок-Крик.
Проблема в том, что купаться в этом ручье запрещено с 1971 года из-за высокого уровня загрязнения.
Согласно данным экологических служб, Рок-Крик принимает ливневые и канализационные воды, содержащие фекалии, кишечную палочку и другие инфекционные патогены. Во время дождей сеть канализации округа Колумбия переполняется, и неочищенные стоки сбрасываются в притоки, в частности, в Пайне-Бранч, который считается главным источником загрязнения для ручья Рок-Крик.
Кеннеди ранее рассказывал, что паразитический червь "проник в мой мозг, съел его часть, а затем умер".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кеннеди-младший сделал шокирующее заявление о сперматозоидах.
Также "Комментарии" писали, что в Украине назвали Кеннеди старым долбо*обом. Причиной этого стали его заявления, что USAID "финансировало Майдан".
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