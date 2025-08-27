Бывший премьер-министр и глава МИД Швеции Карл Бильдт считает, что установление мира в Украине должно начаться с прекращения огня. Он раскритиковал предложенное российским диктатором Владимиром Путиным "всеохватывающее" мирное соглашение, поддержанное президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Economist.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Издание отмечает, что Путин отказался от просьбы Трампа остановить боевые действия в Украине и выдвинул идею "всеохватывающего" соглашения, включающего все его требования. После этого американский президент тоже начал говорить о необходимости соглашения, отказавшись от концепции перемирия.

По словам Трампа, побуждать воюющие стороны к подписанию соглашения – это "достойное занятие", ведь оно противоположно "бессмысленной и расточительной" войне.

Впрочем, как отмечает Бильдт, примеры по истории доказывают, что такие подходы вызывают сомнения. Шведский политик имеет личный опыт в завершении военных конфликтов: в 1995 году он выступал европейским сопредседателем мирных переговоров под руководством США в Дейтоне, штат Огайо, завершивших трехлетнюю войну в Боснии.

По его мнению, требования Путина по отношению к территориям, заложенные в "мирном соглашении", направлены на то, чтобы заблокировать развитие Украины как независимого государства. Кроме того, призыв Кремля "решить все сразу" опасен, ведь предусматривает попытку быстро решить сложные вопросы, в частности статус оккупированных территорий, еще до установления реального мира.

Бильдт убежден, что настоящее стремление к миру должно начинаться с перемирия, что позволит постепенно решать конкретные проблемы – от энергоснабжения в Украине до военнопленных, депортированных детей и санкций. Его опыт свидетельствует: путь к миру должен стартовать с минимальных обязательств обеих сторон, а не максимальных требований одной.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что большинство немцев готовы видеть Украину без части территорий . Более половины граждан Германии склоняются к мнению, что Киев должен согласиться на отказ от оккупированных территорий ради заключения мирного соглашения. Об этом свидетельствуют данные опроса авторитетного Института Forsa, опубликованные изданием Welt.

По результатам исследования, 52% опрошенных считают, что уступки со стороны Украины необходимы для достижения мира. Особенно высок уровень поддержки этого сценария среди сторонников ультраправой партии AfD – 72%. Среди избирателей традиционных политических сил настроения более сдержанны: у ХДС/ХСС – 43%, у СДПГ – 48%. Опрос также подтвердил всеобщую осторожность немцев в вопросе прямого участия в войне. Ранее сообщалось, что 56% граждан выступают против отправки немецких военных в Украину даже в качестве сил сдерживания.