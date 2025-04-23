Мир будет шокирован правдой о Белом доме на фоне принуждений Украины к капитуляции

Стив Виткофф и госсекретарь Марко Рубио, которые должны были участвовать в переговорах в Лондоне по поводу прекращения огня в Украине, в последний момент изменили планы и не появились на встрече. Событие проигнорировали и другие влиятельные представители европейских стран.

США и Украина

Как отметил политический эксперт Андрей Городницкий, отсутствие ключевых фигур на саммите свидетельствует о том, что в его проведении просто не было содержания. Документы, которые планировали согласовать, остались без рассмотрения — ведь некому было их утверждать.

Городницкий подчеркнул: теперь внимание мирового сообщества приковано к позиции Дональда Трампа. США оказывают давление на Украину, призывая к прекращению огня, однако Киев настаивает, что мир должен быть справедливым, а не продиктованным условиями агрессора.

По словам эксперта, администрация Трампа уже сейчас продвигает идеи, которые могут быть опасны для Украины. В частности, речь идет о признании Крыма российским и фактическом принятии оккупации украинских территорий. Такой сценарий, убежден Городницкий, крайне угрожающий, ведь напоминает одностороннее соглашение, в котором проигрывает только одна сторона — и это не Россия.

"Мы сейчас остаемся без самого большого и ранее надежного партнера. Если американцы сейчас решат полностью прекратить участие в разрешении конфликта, то украинская сторона может лишиться военной поддержки", — пояснил политолог.

Этот сценарий, по его словам, будет иметь серьезное влияние на обороноспособность страны, поэтому украинским властям уже сейчас следует готовиться к возможным изменениям во внешнеполитическом ландшафте.

В то же время, ни Украина, ни европейские партнеры пока не готовы идти на уступки Кремлю или соглашаться на предложенную американцами формулу "мира".

"Все потому, что это так или иначе может привести к стагнации не только между Украиной и США, но и между всем цивилизованным миром. Все будут видеть, что американцы готовы заставлять своих партнеров, которым обещали защиту, отдавать территории или отказываться от своих экономических интересов", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на самом деле сейчас Трамп находится в безвыходной ситуации.



