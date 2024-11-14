Мир через силу: будущий американский госсекретарь сделал жесткое заявление

Сенатор от штата Флорида Марко Рубио, которого избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить государственным секретарем, заявил, что новая администрация будет придерживаться принципа "мир через силу". В своем сообщении в соцсети Х он отметил, что возглавлять Государственный департамент — это большая ответственность, и он благодарен Трампу за высказанное доверие.

Марко Рубио (фото из открытых источников)

Рубио подчеркнул, что его работа в должности государственного секретаря будет заключаться в реализации программы внешней политики Трампа, направленной на защиту интересов американцев и приоритетность национальных интересов США. Он также отметил, что ожидает поддержки от своих коллег в Сенате, чтобы обеспечить Трампу сформированную команду по национальной безопасности и внешней политике до момента его вступления в должность 20 января.

"Под руководством президента Трампа мы обеспечим мир через силу и всегда ставим интересы американцев и Америки превыше всего. Я с нетерпением жду поддержки моих коллег в Сенате США, чтобы президент имел свою команду по национальной безопасности и внешней политике, когда он вступит в должность 20 января", — подчеркнул Рубио.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что будущий министр обороны США бросил топор в человека . Недавно избранный президент США Дональд Трамп постепенно объявляет членов собственной команды на высших государственных должностях. Например, Трамп предлагает министром обороны назначить Пита Гегсета — ветерана и телеведущего Fox News, который неоднократно попадал в различные курьезные ситуации.

Объявление Пита Гегсета будущим министром обороны США вызвало изумление, даже в окружении республиканцев, признающих, что почти ничего о нем не знают. Хотя Пит Гегсет и бывший ветеран Национальной гвардии США, служивший в Афганистане, Ираке и Кубе, однако он неоднократно попадал в скандальные ситуации.

