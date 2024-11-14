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Мир через силу: будущий американский госсекретарь сделал жесткое заявление

По словам Марко Рубио, он гордится доверием, которое ему выразил Трамп.

14 ноября 2024, 20:45
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Лиля Воробьева

Сенатор от штата Флорида Марко Рубио, которого избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить государственным секретарем, заявил, что новая администрация будет придерживаться принципа "мир через силу". В своем сообщении в соцсети Х он отметил, что возглавлять Государственный департамент — это большая ответственность, и он благодарен Трампу за высказанное доверие.

Мир через силу: будущий американский госсекретарь сделал жесткое заявление

Марко Рубио (фото из открытых источников)

Рубио подчеркнул, что его работа в должности государственного секретаря будет заключаться в реализации программы внешней политики Трампа, направленной на защиту интересов американцев и приоритетность национальных интересов США. Он также отметил, что ожидает поддержки от своих коллег в Сенате, чтобы обеспечить Трампу сформированную команду по национальной безопасности и внешней политике до момента его вступления в должность 20 января.

"Под руководством президента Трампа мы обеспечим мир через силу и всегда ставим интересы американцев и Америки превыше всего. Я с нетерпением жду поддержки моих коллег в Сенате США, чтобы президент имел свою команду по национальной безопасности и внешней политике, когда он вступит в должность 20 января", — подчеркнул Рубио.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что будущий министр обороны США бросил топор в человека . Недавно избранный президент США Дональд Трамп постепенно объявляет членов собственной команды на высших государственных должностях. Например, Трамп предлагает министром обороны назначить Пита Гегсета — ветерана и телеведущего Fox News, который неоднократно попадал в различные курьезные ситуации.

Объявление Пита Гегсета будущим министром обороны США вызвало изумление, даже в окружении республиканцев, признающих, что почти ничего о нем не знают. Хотя Пит Гегсет и бывший ветеран Национальной гвардии США, служивший в Афганистане, Ираке и Кубе, однако он неоднократно попадал в скандальные ситуации.



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Источник: https://x.com/marcorubio/status/1856790684981698934
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