Мир готовится к 'тарифной войне': FT о стратегии Трампа по импорту

До начала каденции Дональда Трампа осталось три недели, и уже в ходе предвыборной кампании он неоднократно угрожал введением значительных пошлин на товары из торговых партнеров США. Очевидно, что мир может оказаться в условиях "тарифной войны", хотя это не стало неоспоримым фактом. Об этом сообщает Financial Times.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Согласно публикации, если Трамп действительно начнет "тарифную войну", до конца 2025 года США могут ввести 10% пошлины на минимум половину импорта, причем больше всего это коснется товаров из Китая, которые составляют около 15% от общего объема импорта. Однако даже если некоторым странам удастся достичь соглашений с США и частично избежать санкций, Трамп, вероятно, воспользуется выгодой от пошлин, получая дополнительные доходы для США. Это может являться важным элементом его политики по достижению экономической самодостаточности.

Кроме того, под удар попадет 30% импорта из Мексики и Канады. Поэтому лидеры этих стран, Клаудия Шейнбаум и Джастин Трюдо (или их преемники), вероятно, постараются занять твердую позицию по иммиграции, чтобы помешать Трампу ввести пошлину в 25%.

Прогнозируется, что даже если Трамп все-таки достигнет некоторых договоренностей с торговыми партнерами и частично снимет введенные таможенные ставки, он все равно будет использовать этот инструмент для поддержания своей политической позиции и экономической стабильности в стране. То есть, "тарифная война" может длиться долго и повлечь за собой изменения в глобальных торговых отношениях. От того, как Трамп реализует свою экономическую стратегию, зависит не только будущее США, но и ситуация на мировых рынках в ближайшие годы.

Ранее портал "Комментарии" писал, что заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа о территориальных претензиях на Гренландию, Панамский канал и Канаду, хотя и носят провокационный характер, свидетельствуют о его стремлении усилить влияние США в стратегически важных регионах.